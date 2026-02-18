L’Elefantino di Bernini è stato danneggiato | usura o atto vandalico?

L’Elefantino di Bernini, situato in Piazza della Minerva a Roma, ha subito un danno evidente: una delle zanne si è rotta. La causa potrebbe essere l’usura del tempo o un atto vandalico. La statua, realizzata nel 1651, ha sempre attirato l’attenzione dei passanti e dei turisti. Questa rottura si nota chiaramente osservando la parte danneggiata. Le autorità sono al lavoro per capire cosa sia successo e prevenire ulteriori danni. La statua rimane un simbolo importante della città, ma ora necessita di interventi di restauro.

L' Elefantino di Bernini in Piazza della Minerva, a Roma, ha subito un danneggiamento. Una delle zanne, infatti, si è spezzata. Attualmente gli agenti stanno cercando di valutare, attraverso le telecamere di sicurezza, se il danno sia stato causato da un atto volontario o dall'usura. L'elefantino di Bernini non trova pace, lo stesso danno già nel 2016. Gli agenti di polizia hanno messo al vaglio le telecamere di sicurezza collocate in Piazza della Minerva. La zanna spezzata dell'Elefantino, alla base dell'obelisco, è stata segnalata alla Sovrintendenza comunale nella sera di lunedì. La polizia, una volta recuperata la parte caduta, ha avviato le indagini.