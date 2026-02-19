Alla Berlinale c’è una polemica sulla neutralità su Gaza
Alla Berlinale, la presenza di una polemica legata alla neutralità su Gaza è scoppiata dopo che oltre 80 artisti hanno firmato una lettera. La contestazione nasce dalla decisione del festival di non prendere posizione su questioni legate al conflitto. Gli artisti accusano gli organizzatori di rischiare di essere troppo neutrali, evitando di affrontare temi delicati. La questione ha acceso un dibattito tra chi sostiene la libertà di espressione e chi chiede un impegno più chiaro. La discussione continua tra gli addetti ai lavori e il pubblico.
La direttrice della Berlinale Tricia Tuttle ha tentato di placare le polemiche che si sono sviluppate intorno all’edizione di quest’anno del festival di cinema tedesco, rispondendo alle accuse di neutralità rispetto alla guerra nella Striscia di Gaza. Ha riconosciuto «la profondità della rabbia e della frustrazione» e «un bisogno di esprimersi e di essere ascoltati» in chi ha criticato il festival. Ma si è lamentata anche della «disinformazione» e delle «accuse infondate alla Berlinale», che è il terzo festival di cinema più importante d’Europa dopo Cannes e Venezia. Tuttle è intervenuta dopo che più di 80 tra attori e registi, tra cui Javier Bardem, Tilda Swinton e Mark Ruffalo, avevano firmato una lettera aperta indirizzata alla Berlinale in cui dicevano di essere in disaccordo con la linea neutrale mantenuta dal festival su Gaza. 🔗 Leggi su Ilpost.it
Berlinale: Artisti contro il “silenzio” su Gaza, Wenders al centro di una bufera per le sue posizioni.La partecipazione di Wim Wenders alla Berlinale ha scatenato polemiche, perché alcuni artisti criticano il suo silenzio sulla crisi di Gaza.
Wim Wenders alla Berlinale sulla questione Israele/Palestina: "I registi devono stare lontani dalla politica"Durante la Berlinale, Wim Wenders ha fatto discutere con le sue parole sul conflitto tra Israele e Palestina.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Perché alla Berlinale 2026 in questi giorni si sta parlando più di politica che di cinema (ed è un bene); Berlinale 2026, il programma del Festival e i film in concorso; Ruth Beckermann: 'Wax & Gold', verità e stratificazione della memoria alla Berlinale; I migliori cinque film della Berlinale 2026.
Tecla Insolia alla Berlinale 2026 è tra i 10 migliori attori emergenti del cinema europeo ed è l'unica italiana. L'arrivo è in ValentinoUn anno dopo il David come Migliore Attrice, Tecla Insolia conquista la Berlinale 2026 come unica italiana tra le European Shooting Stars: il talento che sta ridefinendo il volto del nuovo cinema euro ... vogue.it
Perché alla Berlinale 2026 in questi giorni si sta parlando più di politica che di cinema (ed è un bene)Il festival nella capitale tedesca è al centro di numerose polemiche sulle mancate esternazioni della sua giuria, soprattutto legate alla questione palestinese ... wired.it
ROMA, 13 FEB - La grande scrittrice indiana Arundhati Roy ha deciso di rinunciare alla sua partecipazione alla Berlinale 2026 (12 - 22 febbraio) in polemica con i commenti del presidente della giuria Wim Wenders nella conferenza stampa d'apertura, sul conf facebook