Berlinale | Artisti contro il silenzio su Gaza Wenders al centro di una bufera per le sue posizioni
Berlinale nel Cuore della Tempesta: Artisti contro il Silenzio su Gaza. Una ferma protesta ha scosso la Berlinale, il festival cinematografico di Berlino, con oltre ottantuno artisti internazionali, tra cui Javier Bardem e Tilda Swinton, che hanno espresso il loro dissenso per il silenzio percepito sul conflitto in corso a Gaza. La critica si è concentrata sulle dichiarazioni del presidente della giuria, Wim Wenders, il quale aveva suggerito agli artisti di evitare di affrontare questioni politiche nel loro lavoro. La polemica, esplosa il 18 febbraio 2026, solleva interrogativi sul ruolo degli intellettuali e delle istituzioni culturali di fronte alle crisi globali.
Berlinale, polemica Roy-Wenders: l’arte di fronte al conflitto israelo-palestinese e l’impegno politico degli artisti.Arundhati Roy ha manifestato il suo dissenso alla Berlinale per il modo in cui il festival affronta il conflitto israelo-palestinese, accusando l’evento di ignorare le questioni politiche legate alla regione.
Fiorentina, terremoto Solomon: il giocatore israeliano criticato per le sue posizioni su Gaza. Solomon, centrocampista della Fiorentina, è stato oggetto di critiche per le sue dichiarazioni sulle recenti tensioni a Gaza.
Argomenti discussi: Berlinale, Arundhati Roy dà forfait: Wenders sconcertante. Gli artisti devono parlare di politica; 81 artisti chiedono al Festival di Berlino di prendere posizione su Gaza; Arundhati Roy: Sono disgustata dalla posizione su Gaza, non vado a Berlino; Perché alla Berlinale 2026 in questi giorni si sta parlando più di politica che di cinema (ed è un bene).
