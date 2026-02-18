Berlinale | Artisti contro il silenzio su Gaza Wenders al centro di una bufera per le sue posizioni

La partecipazione di Wim Wenders alla Berlinale ha scatenato polemiche, perché alcuni artisti criticano il suo silenzio sulla crisi di Gaza. Durante il festival, più di ottanta artisti, tra cui Javier Bardem e Tilda Swinton, hanno protestato pubblicamente contro la mancanza di commenti sulla situazione nel territorio palestinese. La protesta è diventata un gesto forte, con manifestazioni e dichiarazioni che chiedono maggiore impegno da parte del mondo dello spettacolo. La polemica si accende in un momento di tensione internazionale crescente.

Berlinale nel Cuore della Tempesta: Artisti contro il Silenzio su Gaza. Una ferma protesta ha scosso la Berlinale, il festival cinematografico di Berlino, con oltre ottantuno artisti internazionali, tra cui Javier Bardem e Tilda Swinton, che hanno espresso il loro dissenso per il silenzio percepito sul conflitto in corso a Gaza. La critica si è concentrata sulle dichiarazioni del presidente della giuria, Wim Wenders, il quale aveva suggerito agli artisti di evitare di affrontare questioni politiche nel loro lavoro. La polemica, esplosa il 18 febbraio 2026, solleva interrogativi sul ruolo degli intellettuali e delle istituzioni culturali di fronte alle crisi globali.🔗 Leggi su Ameve.eu

Berlinale, polemica Roy-Wenders: l’arte di fronte al conflitto israelo-palestinese e l’impegno politico degli artisti.Arundhati Roy ha manifestato il suo dissenso alla Berlinale per il modo in cui il festival affronta il conflitto israelo-palestinese, accusando l’evento di ignorare le questioni politiche legate alla regione.

