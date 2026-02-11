Il consigliere regionale di Forza Italia, Errico, chiede di fermare subito l’accorpamento tra le scuole di Sant’Angelo a Sasso e Moscati a Benevento. Secondo lui, bisogna rivedere la delibera e trovare soluzioni diverse. Errico avverte che non lascerà che le decisioni prese danneggino gli studenti e le famiglie. È pronto a tutelare le scuole in ogni sede, anche legale, se necessario. La questione ha già acceso le polemiche tra insegnanti e genitori.

“Fermare l’accorpamento tra l’istituto comprensivo Sant’Angelo a Sasso e il Moscati e modificare la delibera regionale sul dimensionamento scolastico, individuando sempre nel perimetro cittadino soluzioni alternative che coinvolgano scuole con un numero inferiore di alunni. In caso contrario, la vicenda rischia di approdare nelle aule di tribunale”. È la posizione espressa dal consigliere regionale di Forza Italia Fernando Errico sulla decisione della Regione Campania relativa al dimensionamento scolastico per l’anno 2026-2027. Una scelta che sta alimentando una forte mobilitazione nella comunità scolastica della zona alta di Benevento. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Dimensionamento scolastico a Benevento, Errico (FI): “Delibera da rivedere”

Approfondimenti su Benevento Scuola

Fernando Errico di Forza Italia approva lo stop agli accorpamenti scolastici a Pietrelcina, ma si dice preoccupato per le proposte di accorpamento a Benevento.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Benevento Scuola

Argomenti discussi: Dimensionamento scolastico, Errico: ''Rivedere i criteri dell'accorpamento tra Sant'Angelo a Sasso e Moscati''; Mastella: il dimensionamento è responsabilità del Governo. Ma niente propagande; Benevento dice no all’accorpamento: docenti e studenti in piazza; No alla maxi scuola, la protesta continua: pronto ricorso al Tar.

Dimensionamento rete scolastica a.s. 2026/27 Benevento. Sindacati chiedono convocazione tavolo istituzionaleL’intervento urgente e di mediazione prefettizia è stata inoltrata dalle Organizzazioni sindacali e dai docenti deIl’lC Sant’Angelo a Sasso e dell’IC G. Moscati di Benevento al Sig.Prefetto di ... tvsette.net

Dimensionamento scolastico, stato di agitazione negli istituti Sant’Angelo a Sasso e Moscati: sabato corteo in centroLe comunità educanti dell’Istituto Comprensivo Sant’Angelo a Sasso e dell’Istituto Comprensivo Giuseppe Moscati di Benevento – rappresentate da RSU, docenti, personale ATA e famiglie – hanno proclam ... ntr24.tv

Buongiorno, abbiamo ereditato x via del dimensionamento scolastico un PNRR (DM19) realizzato al 76,90 % e rendicontato con rendicontazione intermedia. Non avendo altro da rendicontare come rendicontazione finale, come procedere per chiudere la final - facebook.com facebook

Nuoro capitale sarda della protesta contro il dimensionamento scolastico. Giovedì 12 manifestazione e sciopero Cobas. "In vent'anni autonomie dimezzate" #ANSA x.com