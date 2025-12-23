Un anno fa si scioperava per lo stipendio oggi segnali positivi alla Tekne di Ortona ma la Fiom Cgil ammonisce | Servono tempi certi

A un anno dallo sciopero dei lavoratori della Tekne di Ortona, segnali positivi emergono, ma la Fiom Cgil sottolinea l’importanza di stabilire tempi certi per il confronto e il rispetto delle esigenze dei dipendenti. La situazione dell’azienda, specializzata in veicoli industriali e sistemi elettronici, richiede attenzione e dialogo continuo per garantire stabilità e prospettive future per i lavoratori.

È passato un anno dallo sciopero a oltranza delle lavoratrici e dei lavoratori della Tekne spa di Ortona, azienda specializzata nella progettazione e produzione di veicoli industriali speciali e di sistemi elettronici complessi per il settore civile e, prevalentemente, per quello della difesa.

