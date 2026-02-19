Ben 41 tonnellate di rifiuti selvaggi rimossi in 3 anni dalle strade lecchesi

Nel corso di tre anni, le autorità di Lecco hanno raccolto 41 tonnellate di rifiuti abbandonati, tra cui materiali pericolosi. La causa principale è il mancato rispetto delle norme di smaltimento da parte di alcuni cittadini. Operatori ecologici e volontari hanno lavorato intensamente per bonificare le strade, rimuovendo sacchi, plastiche e altri rifiuti lasciati in modo irresponsabile. La presenza di rifiuti abbandonati ha creato problemi anche di sicurezza e decoro urbano. Le forze dell’ordine continueranno a vigilare per prevenire future discariche abusive.

Questo l'impressionante quantitativo di immondizia, anche pericolosa, raccolta grazie al progetto di Provincia, Silea e Comuni. Stanziati per "Road trash" altri 30mila euro Ben 41 tonnellate di rifiuti, anche pericolosi, abbandonati lungo le strade lecchesi (e poi rimossi) in tre anni. Il dato, ancora una volta preoccupante, è stato reso noto oggi dalla Provincia di Lecco annunciando il rinnovo del progetto Road Trash. Prosegue infatti la collaborazione tra l'ente provinciale e Silea spa contro il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti lungo le strade comunali e provinciali: “anche per il 2026 la società ha confermato la propria disponibilità a dare seguito al progetto Road Trash, stanziando 30.🔗 Leggi su Leccotoday.it

Plastic free, nel 2025 oltre 8 tonnellate di rifiuti rimossi in LiguriaNel 2025, in Liguria sono state rimosse oltre 8 tonnellate di rifiuti di plastica, grazie a iniziative di sensibilizzazione, protocolli istituzionali e l'impegno di alcuni Comuni virtuosi.

Campania: nel 2025 oltre 35 tonnellate di plastica e rifiuti rimossiNel 2025, la Campania ha rimosso oltre 35 tonnellate di plastica e rifiuti dall’ambiente, grazie a iniziative di sensibilizzazione, coinvolgimento di studenti e l’impegno di comuni e volontari.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.