Plastic free nel 2025 oltre 8 tonnellate di rifiuti rimossi in Liguria

Nel 2025, in Liguria sono state rimosse oltre 8 tonnellate di rifiuti di plastica, grazie a iniziative di sensibilizzazione, protocolli istituzionali e l'impegno di alcuni Comuni virtuosi. Progetto che coinvolge studenti e comunità locali, con l'obiettivo di ridurre l'impatto ambientale e promuovere comportamenti sostenibili. Un passo importante verso un territorio più pulito e consapevole, nel rispetto dell'ambiente e delle future generazioni.

Plastica rimossa dall'ambiente, studenti sensibilizzati, protocolli istituzionali e primi Comuni virtuosi. Anche in Liguria il 2025 è stato un anno di crescita per Plastic Free Onlus, l'organizzazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrasto all'inquinamento da plastica.

