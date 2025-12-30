Campania | nel 2025 oltre 35 tonnellate di plastica e rifiuti rimossi

Nel 2025, la Campania ha rimosso oltre 35 tonnellate di plastica e rifiuti dall’ambiente, grazie a iniziative di sensibilizzazione, coinvolgimento di studenti e l’impegno di comuni e volontari. Questi sforzi testimoniano un percorso di attenzione e responsabilità verso il territorio, con l’obiettivo di preservare e migliorare la qualità della vita e dell’ecosistema locale. Un impegno continuo che evidenzia l’importanza di azioni collettive per la tutela ambientale.

Tempo di lettura: 3 minuti Plastica rimossa dall'ambiente, studenti sensibilizzati, Comuni virtuosi e una rete sempre più attiva di volontari. Il 2025 è stato un anno ricco di azioni concrete per Plastic Free Onlus in Campania, una delle regioni italiane più dinamiche sul fronte dell'impegno ambientale. Un anno di grande partecipazione e risultati tangibili, in linea con i traguardi raggiunti a livello nazionale. Nel 2025, Plastic Free ha infatti organizzato 2.081 appuntamenti di pulizia ambientale in tutta Italia, coinvolgendo 53.487 volontari e rimuovendo 575.413 chilogrammi di plastica e rifiuti.

