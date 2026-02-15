Statale 85 incidente tra Volkswagen e Nissan | tre feriti e allarme sicurezza stradale in Molise Indagini in corso

Un incidente tra una Volkswagen e una Nissan sulla Statale 85 ha provocato tre feriti e ha acceso i timori sulla sicurezza stradale in Molise. La collisione si è verificata ieri pomeriggio tra Isernia e Venafro, causando code e preoccupazione tra gli automobilisti. Le forze dell’ordine stanno ancora lavorando per chiarire le dinamiche dello scontro.

Schianto sulla Statale 85: Tre Feriti e Cresce l'Allarme per la Sicurezza Stradale tra Isernia e Venafro. Un violento scontro frontale avvenuto sabato sera sulla Statale 85, all'altezza della rotonda del centro commerciale I Melograni, ha causato il ferimento di tre persone. L'incidente, verificatosi in condizioni di pioggia, ha riacceso i riflettori sulla sicurezza di un'arteria cruciale per il Molise, spesso teatro di incidenti a causa di condizioni infrastrutturali precarie e fattori ambientali. Le cause precise sono ancora al vaglio delle autorità. Dinamica dell'Incidente e Soccorsi. Poco dopo le 21:00 di sabato 14 febbraio, i soccorsi sono stati allertati per un incidente sulla Statale 85, al chilometro 29, in prossimità della rotonda che conduce al centro commerciale I Melograni.