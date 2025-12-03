Sembrava tutto nudo con i peli e il p*ne in bella vista | influencer si presenta così sul red cartpe dei British Fashion Awards ma non è come sembra

La tendenza del “naked dress” ha trovato il suo culmine concettuale. Non è più il velo trasparente di una star a far discutere, ma un trompe l’oeil totale che non lascia spazio a interpretazioni. L’influencer Lyas Medini, 401.000 follower su Instagram, ha dominato il red carpet dei British Fashion Awards indossando un audace tuta integrale di Jean Paul Gaultier che riproduce in modo iper-realistico un corpo maschile nudo. Sul tappeto rosso, Medini ha trasformato l’outfit in un manifesto, spiegando di averlo scelto apposta per ironizzare sull’ossessione del red carpet di mostrare la carne. L’audacia della scelta risiede nella sua ironia: Medini era, nei fatti, completamente coperto pur sembrando ad una prima occhiata letteralmente “nudo” sul red carpet degli Oscar della moda. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it