Visite guidate serali a Villa Cerami
Questa sera a Villa Cerami si svolgono due visite guidate serali, alle 19 e alle 20. L’evento, organizzato da Officine Culturali, permette di scoprire la storia del palazzo storico dell’Università di Catania in un’atmosfera diversa e suggestiva.
Sabato 7 febbraio 2026 alle 19:00 e alle 20:00 un nuovo appuntamento – a cura di Officine Culturali – con le visite guidate serali a Villa Cerami, per scoprire in notturna la storia di uno dei palazzi storici dell’Università di Catania. I tour guidati tra le architetture nobiliari e i giardini.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Approfondimenti su Villa Cerami
Aperture serali straordinarie, visite guidate, laboratori e teatro: cinque giorni speciali per i musei della Civitella a di Villa Frigerj
Quattro giorni di visite guidate invernali (straordinarie) a Villa Arconati
Durante quattro giorni, Villa Arconati propone visite guidate invernali straordinarie, offrendo l’opportunità di scoprire la storia e gli ambienti del palazzo in un’atmosfera tranquilla.
Ultime notizie su Villa Cerami
Argomenti discussi: Villa Cerami di sera: visite guidate notturne il 7 febbraio a cura di Officine Culturali; Con 'Armonie Segrete' visite serali al Duomo di Milano e al suo museo; M’illumino di meno 2026; Cosa fare gratis a Roma questa settimana.
M’illumino di meno 2026, visite serali alla Centrale Idrodinamica completamente a luci spente!!Lunedì 16 febbraio 2026 Trieste partecipa alla Giornata del Risparmio Energetico e degli stili di vita M’illumino di meno 2026 con un’iniziativa dal forte valore simbolico e culturale. Il Comune di ... triestecafe.it
Visite serali guidate per scoprire i segreti del San CarloneNelle ultime due settimane di agosto la monumentale statua di San Carlo (alta 35 metri) ad Arona - sulla sponda piemontese del lago Maggiore, a circa 60 chilometri da Milano - apre le sue porte per ... ilgiorno.it
Durante questa settimana di festività agatine, vi aspettiamo il 5 e l'8 febbraio alle 11:00 a Villa Cerami con le visite guidate, per andare alla scoperta della sua storia e delle sue architetture! Acquista il biglietto online: https://www.officineculturali.net/eventi/visi facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.