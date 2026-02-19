Bce Lagarde verso l' addio anticipato

Christine Lagarde ha deciso di lasciare in anticipo il suo incarico alla Bce, con l’obiettivo di dedicarsi ad altri progetti. La causa principale è il desiderio di affrontare nuove sfide professionali e personali. La sua partenza, prevista prima della scadenza del mandato di ottobre 2027, potrebbe influenzare le decisioni di politica monetaria dell’Eurozona. Lagarde ha guidato la banca centrale durante un periodo di grande incertezza economica, tra crisi e ripresa. La Bce si prepara a definire i prossimi passi per il futuro.

Christine Lagarde lascerà la Bce prima della fine del suo mandato di 8 anni che scadrà a ottobre 2027. La bomba è stata sganciata dal Financial Times sottolineando che la banchiera centrale europea vuole dare a Emmanuel Macron e a Friedrich Merz la possibilità di scegliere il suo successore prima delle elezioni presidenziali francesi di aprile 2027. Un portavoce dell'Eurotwer ha smentito («La presidente è focalizzata sulla sua missione e non ha preso alcuna decisione»), ma la corsa per il posto di Lagarde è già partita da tempo. Ad accelerare le grandi manovre è stato il recente addio a sorpresa di François Villeroy de Galhau alla guida della Banca di Francia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Bce, Lagarde verso l'addio anticipato Christine Lagarde verso l’addio anticipato alla BceChristine Lagarde lascia la guida della Banca Centrale Europea prima del previsto, a causa di divergenze interne al Consiglio direttivo. Bce, media: "Lagarde verso addio prima di scadenza mandato"Christine Lagarde potrebbe lasciare prima del previsto la guida della Banca Centrale Europea, secondo quanto riportano alcune fonti vicine alla Bce. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Christine Lagarde vuole lasciare in anticipo la Bce, forse; Christine Lagarde verso l’addio anticipato alla Bce; Bce, il Financial Times: Lagarde verso l'addio prima della fine del suo mandato; Bce, verso l’addio anticipato di Lagarde per blindare l’euro dall’estrema destra. Lagarde verso l’addio anticipato alla BCE aumenta l’incertezza politicaDimissioni anticipate di Christine Lagarde e rischi per la BCE La presidente della BCE Christine Lagarde potrebbe lasciare l’incarico già all’inizio d ... assodigitale.it Christine Lagarde verso l’uscita anticipata dalla Bce: ragioni, smentite e implicazioniChristine Lagarde potrebbe lasciare in anticipo la guida della Bce: indiscrezioni, smentite ufficiali e possibili scenari sulla successione ... businesspeople.it Dimissioni di Lagarde La Bce frena, ma Parigi e Berlino già si muovono facebook Bce antisovranista. Congedare Lagarde per sventare il whatever it takes di Bardella x.com