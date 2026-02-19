BCE | Knot e de Cos in corsa per succedere a Lagarde nomine chiave in arrivo entro il 2027

La Poltrona più Contesa d’Europa: Knot e de Cos in Pole Position per la Successione a Lagarde alla BCE. La Banca Centrale Europea si prepara a un potenziale cambio di guardia. Christine Lagarde, l’attuale Presidente, potrebbe valutare un’uscita anticipata dal suo incarico, aprendo una competizione serrata tra due figure di spicco: Klass Knot, governatore olandese, e Pablo Hernandez de Cos, governatore spagnolo. Questa prospettiva si inserisce in un contesto delicato, con le elezioni presidenziali francesi del 2027 all’orizzonte e la necessità di preservare l’equilibrio all’interno dell’Unione Europea.🔗 Leggi su Ameve.eu

BCE, una poltrona per due: Knot e de Cos fra i favoriti dopo LagardeLa decisione di Christine Lagarde di valutare un'uscita anticipata dalla BCE ha attirato l'attenzione, mentre Jerome Powell resta al suo posto nonostante le pressioni di Donald Trump.

Bce, per il post Lagarde si scalda il "duro" KnotDurante le riunioni della Banca centrale europea, le posizioni tra i membri si confrontano spesso con differenze marcate.

BCE, una poltrona per due: Knot e de Cos fra i favoriti dopo LagardeL'uscita anticipata di Lagarde dalla BCE e la sua sostituzione sarà un processo complesso che dipenderà dagli equilibri politici

Bce, Knot e De Cos in testa per eventuale successione Lagardedi Francesco Canepa FRANCOFORTE, 18 febbraio (Reuters) - Gli ex governatori delle banche centrali spagnola e olandese sono considerati i favoriti per sostituire Christine Lagarde alla guida della Banc

La corsa per la successione di Christine Lagarde alla BCE: Nagel, Knot e de Cos i sfidano per l'Eurotower. Di Ettore Bellavia #16febbraio

