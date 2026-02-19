La decisione di Christine Lagarde di valutare un’uscita anticipata dalla BCE ha attirato l’attenzione, mentre Jerome Powell resta al suo posto nonostante le pressioni di Donald Trump. La presidente della Banca centrale europea sta analizzando le conseguenze di un possibile addio, cercando di capire come influenzerà i mercati e le politiche europee. Tra i candidati favoriti per sostituirla ci sono Knot e de Cos, che sono già considerati tra i principali protagonisti del settore. La questione resta calda e ancora tutta da definire.

Non sarà Jerome Powell, Presidente della Federal Reserve a lasciare anticipatamente il suo mandato, a dispetto delle insistenti pressioni ed insulti di Donald Trump, ma la sua collega Christine Lagarde, che sta valutando l’uscita anticipata dalla BCE. Il suo mandato scadrebbe nell’ autunno del 2027, ma si fanno sempre più insistenti le voci di dimissioni quest’anno. E quindi il 2026 potrebbe vedere un avvicendamento delle più alte cariche delle due principali banche centrali occidentali, Fed e BCE. Lagarde verso l’uscita anticipata?. La BCE ha subito smentito le voci sempre più insistenti di uscita anticipata di Lagarde, affermando che la Presidente è “totalmente concentrata sulla sua missione”, ma la precisazione che Lagarde “non ha preso alcuna decisione in merito alla fine del suo mandato” ha in qualche modo confermato che sta prendendo in considerazione anche questa opzione. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - BCE, una poltrona per due: Knot e de Cos fra i favoriti dopo Lagarde

Bce, per il post Lagarde si scalda il "duro" KnotDurante le riunioni della Banca centrale europea, le posizioni tra i membri si confrontano spesso con differenze marcate.

La Bce lascia i tassi fermi al 2%: “I governi rilancino la crescita”. E Lagarde invia una check list delle riformeLa Bce ha deciso di mantenere i tassi d’interesse fermi al 2%, senza apportare modifiche.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.