Bce per il post Lagarde si scalda il duro Knot

Durante le riunioni della Banca centrale europea, le posizioni tra i membri si confrontano spesso con differenze marcate. Recentemente, si è notato un incremento delle tensioni tra le figure più rigorose, come Knot, e le componenti più accomodanti, rappresentate da Lagarde. Questi confronti riflettono le delicate decisioni sui tassi d'interesse, che richiedono un equilibrio tra le diverse strategie e prospettive all’interno dell’istituzione.

Nei momenti delle scelte più tese sui tassi d'interesse, i falchi e le colombe della Banca centrale europea si dividevano in due capannelli differenti pure davanti al buffet. Quando il mandato della presidente Christine Lagarde arriverà alla sua fine naturale nel novembre del 2027, la sfida per succederle si infiammerà proprio fra questi due partiti: ovvero i fautori di una politica monetaria più dura e con tassi d'interesse più alti storicamente guidata dalla Germania; oppure chi spinge per un costo del denaro più basso come per esempio l'Italia. Appunto, falchi e colombe. Secondo un sondaggio del Financial Times, Pablo Hernández de Cos, ex governatore della banca centrale spagnola, e Klaas Knot (in foto), già governatore della banca centrale olandese, sono i candidati preferiti dagli economisti europei per la presidenza della Banca centrale europea. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Bce, per il post Lagarde si scalda il "duro" Knot Leggi anche: Lagarde a Firenze, la presidente Bce si affida a Gino De Stefano per rinnovare il look Leggi anche: Settimana piatta per il real estate: Lagarde conferma neutralità politica BCE Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Bce, per il post Lagarde si scalda il duro Knot. Bce, nuovo taglio dei tassi di 25 punti base. Lagarde: "Restano restrittivi finché serve" - La Banca centrale europea taglia ancora i tassi di 25 punti base: quello sui depositi passa da 3,75% a 3,50%, quello sui rifinanziamenti principali, per l'aggiustamento tecnico causato dal nuovo ... tg24.sky.it Il Financial Times fa i conti in tasca a Christine Lagarde: "Guadagna il 56% in più di quanto dichiara la Bce" - Lo stipendio della presidente della Banca centrale europea sarebbe quattro volte ... huffingtonpost.it

Dalla Bce un taglio salva-mercati. Lagarde: siamo pronti a reagire - FRANCOFORTE – Con Donald Trump al timone della più grande economia del mondo ogni giorno è diventato un salto nel buio. repubblica.it

Euro: l’ingresso della Bulgaria dal primo gennaio 2026. Gli auguri di Christine Lagarde https://www.firenzepost.it/2025/12/31/euro-lingresso-della-bulgaria-dal-primo-gennaio-2026-gli-auguri-di-christine-lagarde/ Approfondimento, Cronaca, Economia, Politica, - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.