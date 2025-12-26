Si chiama price cap e sono molti i Paesi europei ad averlo attivato anche se in ambiti diversi. L'ultimo in ordine cronologico è la Germania. Il governo tedesco ha deciso di fissare un tetto al prezzo dell’elettricità per i settori industriali ad alta intensità energetica, previsto tra il 2026 e il 2028, con lo scopo di salvaguardare la competitività della sua base manifatturiera. Secondo l’Agenzia Federale Tedesca per le Reti, il prezzo medio dell’elettricità per l’industria nel 2024 era di 16,77 centesimi di euro per kWh e di 10,47 centesimi di euro per kWh per le aziende che beneficiavano di tariffe ridotte. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Un tetto al prezzo dell’elettricità per l’industria tedesca

Leggi anche: Decreto Energia, il tetto tedesco sull’elettricità riaccende l’allarme industria in Italia

Leggi anche: Acciaio, energia e lavoro: l’industria tedesca al bivio

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

PREZZO DI VENDITA:……2,999€ Mercedes-Benz Classe E BMW 230E W124 Tetto apribile/Tancio a gancio/Poco proprietari/Auto da collezione NB:.... Finanziamento accettato senza interessi Ci occupiamo di tutte le formalità amministrative (immatricola - facebook.com facebook