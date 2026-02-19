Bayern Monaco-Eintracht Francoforte sabato 21 febbraio 2026 ore 15 | 30 | formazioni quote pronostici

Il Bayern Monaco, guidato da Kompany, guida la classifica e affronta l’Eintracht Francoforte di Riera sabato 21 febbraio 2026 alle 15:30. La squadra bavarese ha vinto le ultime cinque partite, mostrando una forma convincente. L’Eintracht cerca di fermare la serie positiva e puntare a un risultato importante in trasferta. I tifosi attendono con entusiasmo questa sfida, che promette emozioni e spettacolo. La partita si gioca allo stadio Allianz Arena, uno dei più grandi d’Europa.

Vola indisturbato in vetta alla classifica il Bayern Monaco di Kompany che è impegnato quest'oggi contro l'Eintracht Francoforte di Riera. Per i bavaresi terza vittoria consecutiva, con un 3 a 0 senza troppi problemi sul campo del Werder Brema. Vittoria numero 18 in stagione in 22 gare, equamente distribuite e se non fosse per il KO di Augusta si parlerebbe di.