Eintracht Francoforte-Leverkusen sabato 31 gennaio 2026 ore 15 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Gli Adler annunciano Riera come nuovo tecnico

Sabato 31 gennaio alle 15:30, si gioca la partita tra Eintracht Francoforte e Leverkusen. Le due squadre attraversano un momento difficile e cercano di risalire la classifica. L’Eintracht ha annunciato Riera come nuovo allenatore, mentre Leverkusen prova a ritrovare la forma per rientrare nelle zone che contano. La sfida promette battaglia in un momento di incertezza per entrambe.

Non è un gran momento per Eintracht Francoforte e Leverkusen, squadre che al momento sono distaccate dalla zona Champions e cercano di risalire la china. Gli Adler hanno salutato una Champions disastrosa perdendo in casa contro il Tottenham, sesto KO in 8 gare e appena 4 punti fatti complessivamente. Per il momento neppure il tecnico ad interim Schmitt è riuscito a far invertire. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Sabato 31 gennaio alle 15:30 si gioca la sfida tra Eintracht Francoforte e Leverkusen.

BREAKING NEWS GERMANIA Albert Riera è il nuovo Allenatore dell'Eintracht Francoforte. Albert Riera è ufficialmente il nuovo allenatore dell'Eintracht Francoforte. Domenica il 43enne spagnolo sarà per l'ultima volta sulla panchina dell'NK Celje, come da lui facebook

