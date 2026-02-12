Auto elettriche | Changan Nevo A06 è la prima con batteria a ioni di sodio

La casa cinese Changan ha presentato la Nevo A06, la prima auto elettrica di serie dotata di batteria a ioni di sodio. Questo modello punta a essere più economico, ma ha ancora alcuni limiti da superare. La vettura si rivolge a chi cerca un’opzione a basso costo, anche se l’autonomia e le prestazioni potrebbero non essere all’altezza delle concorrenti con batterie tradizionali. La società promette di sviluppare ulteriormente questa tecnologia, ma per ora la Nevo A06 resta una novità interessante, ancora da testare sul campo.

Come era ampiamente prevedibile, dopo l'annuncio nelle settimane scorse dell'inizio della produzione di massa delle batterie a ioni di sodio nelle fabbriche di Catl, il più grande costruttore al mondo di batterie per auto elettriche, è già arrivato l'annuncio del primo modello di Ev dotato di questa batteria ed effettivamente disponibile sul mercato. Cinese, ovviamente: si tratta della Changan Nevo A06, una berlina elettrica di medie dimensioni con batteria da 45 kWh prodotta proprio da Catl. La Changan A06 è una berlina dal design filante e dalle dimensioni generose: 4,85x1,91x1,49 metri.

CATL e Changan hanno presentato il primo veicolo al mondo con una batteria al sodio.

