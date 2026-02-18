Inter ecco le scuse di Bastoni | Ho sbagliato Ma Chivu non molla | Basta moralismi

Alessandro Bastoni si scusa pubblicamente per un errore commesso, spiegando di aver agito in modo sbagliato durante l’ultima partita dell’Inter. La sua ammissione arriva dopo le critiche dei tifosi e le polemiche sui social. Intanto, Cristian Chivu insiste nel chiedere di smettere con i moralismi e di concentrarsi sul gioco. La discussione tra i due continua a scuotere l’ambiente nerazzurro.

Milano, 18 febbraio 2026 – Si scusa e si sfoga Alessandro Bastoni, non arretra di un centimetro Cristian Chivu. Stasera alle 21 (Prime Video) si gioca BodøGlimt-Inter, andata dei playoff di Champions, ma nella lontanissima Norvegia si parla più del derby d’Italia e della coda di veleni trascinatasi per tre giorni che della trasferta-trappola dei nerazzurri. Il difensore dell’Inter, prima davanti alle telecamere e poi in conferenza stampa, sotto gli occhi del presidente Beppe Marotta, ma pure di Lautaro (capitano) e Barella (vicecapitano), non fa giri di parole e ammette le sue colpe sul contrasto che ha portato all’espulsione di Pierre Kalulu nel match contro la Juventus: “ È vero, ho accentuato la caduta dopo il contatto col mio avversario per provare a trarre vantaggio, lo dico senza problemi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

