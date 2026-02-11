Spesa farmaci in crescita tra il 2024-2025 il Ministero chiede spiegazioni ad Aifa

Il Ministero della Salute ha deciso di chiedere spiegazioni all’Aifa dopo aver registrato un aumento della spesa farmaceutica tra il 2024 e il 2025. La crescita ha sollevato dubbi e il Ministero ha avviato un’indagine per capire cosa sta succedendo nel settore.

Spesa Farmaceutica al Rallento: Il Ministero Schillaci Indaga su Aifa. L’impennata della spesa farmaceutica tra il 2024 e il 2025 ha posto un interrogativo pressante al Ministero della Salute, che ha risposto con una richiesta formale di chiarimenti all’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa). La lettera, inviata direttamente dal Ministro Orazio Schillaci ai vertici dell’Agenzia, mira a fare luce sulle dinamiche che hanno innescato questo incremento, un fenomeno che solleva preoccupazioni sulla sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale. La vicenda si apre con un’analisi preliminare dei dati relativi alla spesa farmaceutica, che ha rivelato un andamento in crescita negli ultimi due anni.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Farmacia Aifa Spesa farmaceutica fuori controllo, il ministro Schillaci chiede “misure correttive” all’Aifa Il ministro Schillaci ha chiesto all’Aifa di intervenire subito sulla crescita della spesa farmaceutica, che sta superando ogni previsione. Spesa farmaceutica fuori controllo, il ministro Schillaci chiede “chiarimenti urgenti e misure correttive” all’Aifa Il ministro Schillaci ha chiesto all’Aifa di intervenire subito sulla crescita incontrollata della spesa farmaceutica. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Farmacia Aifa Argomenti discussi: Farmaci. Schillaci chiede chiarimenti urgenti ai vertici dell'Aifa sul boom della spesa. Le criticità sono significative. Compromessa la credibilità; Farmaci Otc e Sop: mercato stabile, calano le confezioni ma cresce la spesa; Esplode il caso spesa farmaceutica, Schillaci scrive ad Aifa: Credibilità compromessa; Spesa farmaceutica fuori controllo, il ministro Schillaci chiede chiarimenti urgenti e misure correttive all’Aifa. Farmaci. Schillaci chiede chiarimenti urgenti ai vertici dell’Aifa sul boom della spesa. Le criticità sono significative. Compromessa la credibilitàIn una missiva indirizzata ai vertici dell’Agenzia del Farmaco il Ministro della Salute rileva come i dati sulla spesa evidenziano criticità significative e chiede chiarimenti urgenti e di ... quotidianosanita.it Farmaci, costi troppo alti. Il ministro Schillaci scrive all'Aifa: «Spiegate i criteri di valutazione della spesa»Costi troppo alti dei farmaci? Il ministro della Salute Orazio Schillaci in una lettera inviata ai vertici dell'Agenzia italiana del farmaco ... msn.com 8,5 ogni mille. E' il numero delle persone che a dicembre 2025 risultavano in povertà sanitaria, cioè non potevano permettersi di acquistare farmaci da banco o pagare un ticket. La spesa farmaceutica delle famiglie sta salendo ma più di mezzo milione di pers - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.