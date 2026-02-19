Basket Serie B Nazionale Chiusi non vuole fermarsi e cerca l’acuto a San Severo Coach Zanco | Partita attenta limitando le palle perse

Chiusi si prepara a sfidare San Severo, dopo aver vinto cinque partite consecutive. La causa della sfida è la volontà di mantenere il momento positivo e, forse, di riscattare la sconfitta subita in casa all’andata. Coach Zanco insiste su un gioco attento e su un controllo accurato delle palle perse. La squadra toscana punta a continuare il suo ottimo cammino e a ottenere un risultato importante in trasferta. La partita si giocherà domenica, sul campo dei pugliesi, e sarà decisiva per la classifica.

Chiusi non si vuole fermare. Reduce da 5 vittorie di fila, l’ Umana San Giobbe va all’assalto di San Severo per dare continuità al suo momento positivo e, perché no, vendicare la sconfitta casalinga del girone di andata subita per mano dei pugliesi. Si gioca stasera al Palasport Falcone e Borsellino, palla a due alle 20,30; Schena di Castellana Grotte, Caldarola di Ruvo di Puglia e Serse di Brindisi gli arbitri. "Torniamo a giocare un turno infrasettimanale che mancava da più di due mesi. La settimana di lavoro è stata particolare, ed è stato strano perché non eravamo più abituati ad avere così poco tempo", ha detto nella consueta conferenza stampa della vigilia coach Nicolas Zanco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

