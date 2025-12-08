Basket la Virtus Bologna piega Tortona e torna in vetta Colpo di Varese a Cremona
La decima giornata della Serie A di basket si è conclusa con due importanti posticipi. La Virtus Bologna ha ripreso la testa della classifica grazie alla vittoria contro Tortona, mentre Varese ha conquistato un successo a Cremona, confermando il suo buon momento di forma.
Si è completata la decima giornata della Serie A di basket con i due posticipi odierni. La Virtus Bologna torna in testa alla classifica insieme alla Germani Brescia, centrando il nono successo stagionale davanti ai propri tifosi contro la Bertram Tortona per 92-77. Era uno scontro sicuramente d’alta classifica, con le V nere che hanno fatto loro la partita con il break nel secondo quarto (+10 all’intervallo) e poi soprattutto segnando ben 32 punti nel terzo quarto (+20 all’ingresso degli ultimi dieci minuti). Una Bologna trascinata dalla sua anima italiana, visto che i grandi protagonisti sono sicuramente Momo Diouf (15 punti e 12 rimbalzi) e Saliou Niang (14 punti e 9 rimbalzi). 🔗 Leggi su Oasport.it
