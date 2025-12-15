Il DREAM Basket Pisa chiude l’anno con una vittoria schiacciante contro Piombino nella decima giornata di DR2, girone D. La partita, disputata in casa, si è conclusa con un risultato favorevole, rafforzando la posizione della squadra nel campionato regionale. Un successo che conferma le aspettative e chiude in modo positivo il 2025 per i padroni di casa.

© Sport.quotidiano.net - Basket, il DREAM vince agevolmente con Piombino, in DR2, l’ultima gara dell’anno in casa

Pisa, 15 dicembre 2025 – Vittoria come da pronostico per il DREAM Basket Pisa, che supera Piombino nella decima giornata del campionato di Divisione Regionale 2, girone D. I ragazzi di Paganucci e De Luca hanno prevalso in virtù di una prestazione solida, costruendo il successo già nella prima metà di gara.. LA CRONACA – Partenza forte dei gialloblù, che nel primo quarto impongono ritmo e intensità difensiva, chiudendo sul 23-11. Il copione si ripete anche nel secondo periodo: una difesa aggressiva e buone scelte offensive permettono al Dream di allungare ulteriormente, andando all’intervallo lungo sul 45-22. Sport.quotidiano.net

