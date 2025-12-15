Basket il DREAM vince agevolmente con Piombino in DR2 l’ultima gara dell’anno in casa
Il DREAM Basket Pisa chiude l’anno con una vittoria schiacciante contro Piombino nella decima giornata di DR2, girone D. La partita, disputata in casa, si è conclusa con un risultato favorevole, rafforzando la posizione della squadra nel campionato regionale. Un successo che conferma le aspettative e chiude in modo positivo il 2025 per i padroni di casa.
Pisa, 15 dicembre 2025 – Vittoria come da pronostico per il DREAM Basket Pisa, che supera Piombino nella decima giornata del campionato di Divisione Regionale 2, girone D. I ragazzi di Paganucci e De Luca hanno prevalso in virtù di una prestazione solida, costruendo il successo già nella prima metà di gara.. LA CRONACA – Partenza forte dei gialloblù, che nel primo quarto impongono ritmo e intensità difensiva, chiudendo sul 23-11. Il copione si ripete anche nel secondo periodo: una difesa aggressiva e buone scelte offensive permettono al Dream di allungare ulteriormente, andando all’intervallo lungo sul 45-22. Sport.quotidiano.net
