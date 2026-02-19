Basket giovane si cambia | il bar separato dall’impianto sportivo

A Pesaro, il progetto “Basket Giovane” si ferma a causa di problemi di gestione e manutenzione. Il bar che si trovava all’interno dell’impianto sportivo verrà rimosso, separandolo dall’area dedicata alle partite e agli allenamenti. La decisione mira a migliorare la sicurezza e l’organizzazione delle attività sportive, riducendo i rischi di incidenti. I lavori di ristrutturazione inizieranno il prossimo mese, con l’obiettivo di rendere lo spazio più funzionale per i giovani atleti e gli utenti del quartiere. La modifica cambierà l’aspetto dell’intera struttura.

Basket Giovane a Pesaro: Una Concessione al Capolinea e Nuove Sfide per Viale Trieste. Pesaro si prepara a un cambiamento significativo per uno dei suoi impianti sportivi storici. Dopo quasi tre decenni, la Giunta comunale ha deciso di separare la gestione del campo sportivo del Basket Giovane dal rinomato bar "Dalla Cira", aprendo la strada a una nuova fase per l'area di viale Trieste. La decisione, formalizzata l'11 febbraio 2026, mira a valorizzare economicamente la componente commerciale attraverso procedure di evidenza pubblica. Una Storia di Gestione Unitaria Interrotta. Dal 1998, la società sportiva dilettantistica Basket Giovane ha gestito in blocco l'intero complesso di viale Trieste, comprendente campo polivalente, spogliatoi, uffici, area scoperta e il celebre bar. Argomenti discussi: Basket giovane, si cambia: il bar separato dall'impianto sportivo; Basket: la Dierre contro Catania per la vittoria; Eventi segnalati dai Comuni. Basket giovane, si cambia: il bar separato dall'impianto sportivoStop alla gestione unitaria del Basket Giovane, dopo 28 anni. La Giunta cambia assetto a uno degli impianti storici ...