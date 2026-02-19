Basket | Coppa Italia e dintorni

Il nome di Maurizio Gherardini è legato alla sua esperienza con i Toronto Raptors e il Fenerbahçe Istanbul, e questa volta ha parlato della recente vittoria della Virtus Bologna nella Coppa Italia. La gara, disputata al PalaEur di Roma, ha visto i bolognesi battere la Dinamo Sassari con un punteggio di 85-78. Durante la puntata di “Fantini Club LIVE: Sport e Turismo”, il giornalista Lorenzo Dallari ha intervistato Gherardini e altri esperti del settore, che hanno analizzato la crescita del basket italiano e le sfide future del campionato.

Nuovo appuntamento della nuova stagione di “Fantini Club LIVE: Sport e Turismo”. Il tema della puntata sarà , affrontato dal giornalista Lorenzo Dallari insieme a ospiti d’eccezione: – Maurizio Gherardini, Presidente della Lega Basket, figura di riferimento del basket nazionale e internazionale, in passato ai Toronto Raptors nella NBA e al Fenerbahce Istanbul; – Matteo Cotelli, Allenatore della Germani Brescia, il più giovane tecnico della Serie A, protagonista del campionato italiano e della Coppa Italia; – Alessandro Mamoli, Direttore Editoriale LBA TV, voce e punto di riferimento della comunicazione multimediale del basket con una lunga esperienza a Sky Sport; – Paolo Ronci, Direttore Generale Virtus Bologna campione d’Italia, tra i principali club italiani con una lunga tradizione e successi internazionali. 🔗 Leggi su Oasport.it

