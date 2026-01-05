Al palazzetto di via Austria a Grosseto, si svolgono oggi le finali della Final-4 di Coppa Toscana di DR1. La competizione vede protagoniste le squadre di Monteroni, Valdelsa e Poggibonsi, che si sfidano per il titolo regionale. L’evento rappresenta un momento importante per il basket locale e si svolge in un’atmosfera di competizione e fair play.

Tutto è pronto al palazzetto di via Austria di Grosseto dove oggi pomeriggio prenderanno il via le final-4 di Coppa Toscana di DR1. Impegnate 3 senesi su 4, Monteroni, Valdelsa e Poggibonsi, oltre ai padroni di casa della Gea Grosseto, che si daranno battaglia per aggiudicarsi il trofeo. A presentare la competizione è il coach della Simus Monteroni Lorenzo Rossi: "Oggi e domani si svolgeranno a Grosseto le Final-4 del Trofeo Bugliesi in cui si affronteranno le 4 squadre di Divisione Regionale 1 che si sono qualificate vincendo le 3 partite ad eliminazione disputate a settembre. Le 2 semifinali, che si svolgeranno oggi pomeriggio, sono entrambe molto interessanti: la prima partita, che si disputerà alle 16, ci vede contrapposti al Valdelsa Basket. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket DR1. Coppa Italia, Final-4 per Monteroni, Valdelsa e Poggibonsi

