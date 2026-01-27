Final Eight Coppa Italia basket 2026 | tabellone e programma

La Final Eight della Coppa Italia di basket 2026 si svolgerà al PalaInalpi di Torino dal 18 al 22 febbraio. L’evento riunisce le otto squadre meglio classificate nel girone d’andata del campionato italiano, offrendo un’opportunità di confronto e spettacolo nel contesto della stagione sportiva 2026.

Sarà ancora una volta il PalaInalpi di Torino ad ospitare, dal 18 al 22 febbraio, la final eight Coppa Italia basket 2026, che vede la partecipazione delle prime otto classificate del girone d’andata del campionato italiano. Scopriamo gli accoppiamenti e il programma delle gare. FINAL EIGHT COPPA ITALIA BASKET 2026: IL TABELLONE Le squadre che si contenderanno l’ambito trofeo nazionale sono le seguenti: Virtus Olidata Bologna, Germani Brescia, EA7 Emporio Armani Milano, Umana Reyer Venezia, Bertram Derthona Tortona, Pallacanestro Trieste, APU Old Wild West Udine e Guerri Napoli. IL PROGRAMMA M ercoledì 18 febbraio 2026 -Ore 18. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

Al termine della quindicesima giornata della Serie A 2025-2026, è stato definito il tabellone della Final Eight di Coppa Italia, che si terrà a Torino dal 18 al 22 febbraio.

