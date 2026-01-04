Basket Coppa Italia femminile | non sbagliano Schio e Venezia In semifinale anche Sassari e Derthona

Si è conclusa la prima giornata della Final Eight della Coppa Italia femminile 2026 di basket. Schio e Venezia hanno ottenuto vittorie senza errori, qualificandosi per le semifinali. Completano il quadro delle semifinaliste Sassari e Derthona, che hanno conquistato il passaggio del turno. La competizione prosegue con le prossime sfide, offrendo un'ulteriore occasione di confronto tra le migliori formazioni del campionato femminile italiano.

Si è da poco conclusa la prima giornata dedicata alla Final Eight della Coppa Italia di basket femminile 2026. A Tortona, sono andati in scena oggi tutti e quattro i quarti di finale, al termine dei quali si è delineata la composizione delle due semifinali, entrambe in programma domani. Andiamo a scoprire i risultati dei match e le migliori prestazioni. FAMILA WUBER SCHIO-PEOPLE STRATEGY PANTHERS ROSETO 96-57 Schio non sbaglia ed accede alla semifinale battendo nettamente Roseto. Il primo quarto indirizza subito la partita, le venete vanno subito avanti di 14-0 prima che le abruzzesi segnino con Puisis.

