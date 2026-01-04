Basket Coppa Italia femminile | non sbagliano Schio e Venezia In semifinale anche Sassari e Derthona

Da oasport.it 4 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è conclusa la prima giornata della Final Eight della Coppa Italia femminile 2026 di basket. Schio e Venezia hanno ottenuto vittorie senza errori, qualificandosi per le semifinali. Completano il quadro delle semifinaliste Sassari e Derthona, che hanno conquistato il passaggio del turno. La competizione prosegue con le prossime sfide, offrendo un'ulteriore occasione di confronto tra le migliori formazioni del campionato femminile italiano.

Si è da poco conclusa la prima giornata dedicata alla Final Eight della Coppa Italia di basket femminile 2026. A Tortona, sono andati in scena oggi tutti e quattro i quarti di finale, al termine dei quali si è delineata la composizione delle due semifinali, entrambe in programma domani. Andiamo a scoprire i risultati dei match e le migliori prestazioni. FAMILA WUBER SCHIO-PEOPLE STRATEGY PANTHERS ROSETO 96-57 Schio non sbaglia ed accede alla semifinale battendo nettamente Roseto. Il primo quarto indirizza subito la partita, le venete vanno subito avanti di 14-0 prima che le abruzzesi segnino con Puisis. 🔗 Leggi su Oasport.it

basket coppa italia femminile non sbagliano schio e venezia in semifinale anche sassari e derthona

© Oasport.it - Basket, Coppa Italia femminile: non sbagliano Schio e Venezia. In semifinale anche Sassari e Derthona

Leggi anche: Basket femminile, Schio e Venezia vincono nel turno infrasettimanale in Serie A1. Successi anche per Roseto e Sassari

Leggi anche: Basket femminile: Venezia batte il Geas, Schio non fa sconti a Sassari

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Coppa Italia LBF: a Tortona le Final Eight 2026 aprono l’anno del grande basket; A2A Final Eight 2026 Coppa Italia, tutti gli eventi durante la manifestazione; Final Eight Coppa Italia basket femminile: dove vedere le partite in tv e streaming; Final Eight Coppa Italia Basket Femminile 2026 a Tortona: ecco chi sono le 5 top player italiane più attese.

basket coppa italia femminileFemminile: A2A Coppa Italia A1, Schio - Sassari la prima semifinale poi Derthona-Venezia - Famila Schio supera le Panthers Roseto, Sassari nel finale su Geas, Derthona col brivido su Campobasso, Venezia in scioltezza su Broni ... pianetabasket.com

basket coppa italia femminileFinal Eight Coppa Italia Basket Femminile 2026 a Tortona: ecco chi sono le 5 top player italiane più attese - Dal 4 al 6 gennaio entrano a Tortona nel vivo le Final Eight della Coppa Italia di Basket Femminile 2026: in campo scendono le migliori ... vogue.it

basket coppa italia femminileFemminile: A2A Coppa Italia A1, Schio - Sassari la prima semifinale, Derthona aspetta Venezia o Broni - Come da pronostico il primo quarto di finale della A2A COPPA Italia di serie A1 è andato a favore del Famila Schio che ha superato People Strategy Panthers Roseto 96- pianetabasket.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.