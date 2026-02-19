Base di spaccio protetta da porta blindata e grate | arrestato un 30enne

Un uomo di 30 anni di Catania è stato arrestato dai carabinieri dopo aver scoperto la sua casa come una vera e propria base di spaccio. La sua abitazione era protetta da una porta blindata e grate metalliche, a testimonianza di un tentativo di difendersi dai controlli. I militari hanno monitorato a lungo l’attività del sospetto, notando frequenti visite e acquisti sospetti. Alla fine, hanno fatto irruzione, trovando droga e denaro. La scoperta ha portato all’arresto sul posto dell’uomo, che tentava di nascondersi dentro casa.

L'operazione è scaturita da un servizio mirato predisposto in un'area già nota alle forze dell'ordine come punto di riferimento per l'attività di smercio di droga, nei pressi di via dei Sanguinelli. Nel corso del monitoraggio, avviato nelle ore serali, i militari hanno riscontrato un continuo viavai di persone che entravano e uscivano rapidamente da uno stabile della zona, un comportamento ritenuto compatibile con una piazza di spaccio attiva. Approfittando dell'arrivo di un potenziale acquirente, i carabinieri sono riusciti a entrare nell'edificio e a raggiungere l'appartamento utilizzato come base operativa.