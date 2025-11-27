Passamano della droga tra le grate Smantellata base di spaccio a Nettuno

Romatoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Uno scambio rapido della droga, un passamano attraverso le grate. La vendita "mordi e fuggi" avveniva in via Rosario Livatino a Nettuno. Tre le persone arrestate: un 43enne residente in zona, un 35enne di Artena e un 18enne di Anzio.Base dello spaccio a NettunoI carabinieri dopo aver localizzato. 🔗 Leggi su Romatoday.it

passamano della droga tra le grate smantellata base di spaccio a nettuno

© Romatoday.it - Passamano della droga tra le grate. Smantellata base di spaccio a Nettuno

Approfondisci con queste news

passamano droga grate smantellataPassamano della droga tra le grate. Smantellata base di spaccio a Nettuno - La vendita "mordi e fuggi" avveniva in via Rosario Livatino a Nettuno. Riporta romatoday.it

Droga nascosta nel doppio fondo di un biberon: smantellata una rete di spaccio - I militari del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Campobasso hanno dato esecuzione ... Si legge su rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Passamano Droga Grate Smantellata