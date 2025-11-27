Blitz antidroga smantellata la base di spaccio | le dosi passate sotto le grate delle finestre

Gli acquirenti si presentavano al cancello pedonale del condominio, venivano riconosciuti e potevano entrare. Poi, percorrendo gli androni, potevano raggiungere alcune finestre al piano terra dello stabile, protette dalle inferriate e nascoste da un telo. E' qui che avveniva il rapido scambio. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Blitz antidroga, smantellata la base di spaccio: le dosi passate sotto le grate delle finestre

