Barbara D’Urso Sblocca un Ricordo di Marco Mengoni su Instagram

Barbara D’Urso ha condiviso su Instagram un vecchio video di Marco Mengoni, provocando reazioni contrastanti tra i follower. La conduttrice ha voluto riscoprire un momento speciale, ma molti utenti si sono arrabbiati, accusandola di aver riaperto vecchie polemiche. In particolare, alcuni fan hanno scritto commenti duri, chiedendo rispetto per Mengoni e criticando la scelta di pubblicare il video senza preavviso. La discussione si è infiammata in poche ore, creando un dibattito tra chi apprezza il gesto e chi si sente tradito.

Ascolti TV di lunedì 16 febbraio 2026: Cuori 3 vince in spettatori, Taratata leader di share. Le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 brillano su Rai2 Ascolti TV di sabato 14 febbraio 2026: The Voice Kids vince in Prime Time, C’è Posta per Te tallona, boom Olimpiadi su Rai2 Giacomo Poretti e Daniela Cristofori in scena con ‘Condominio Mon Amour’: la commedia che esplora le contraddizioni del lavoro moderno Caso Tortora, Augias ammette: “Anch’io ebbi un dubbio”. Gaia Tortora: “Non deve vergognarsi” Lucio Presta accusa Sonia Bruganelli: “Ha tradito Paolo Bonolis”. Le rivelazioni choc nell’autobiografia (Ma Fa Arrabbiare i Fan) La conduttrice pubblica un video nostalgico, ma i suoi fan reagiscono con disappunto. 🔗 Leggi su Lawebstar.it © Lawebstar.it - Barbara D’Urso “Sblocca” un Ricordo di Marco Mengoni su Instagram Leggi anche: Ballando con le stelle, Barbara D’Urso: il ricordo della madre e la smentita su Carràmba: “Non è vero niente” Leggi anche: Pasquale La Rocca: “Il ricordo più bello a Ballando? Barbara D’Urso” Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Barbara D’Urso sblocca un ricordo a Marco Mengoni (ma fa arrabbiare i fan). Barbara D’Urso sblocca un ricordo a Marco Mengoni (ma fa arrabbiare i fan)Barbara D’Urso ha sbloccato un ricordo a tutti i suoi fan e a quelli di Marco Mengoni. La conduttrice ha pubblicato nelle sue storie di Instagram un estratto di Domenica 5 quando il cantante, fresco ... rds.it Sanremo 2026: Carlo Conti si aggiudica Barbara D’Urso e Maria De Filippi, la trovata fa esplodere i gossipCon grande felicità di Carlo Conti, che ha sempre detto di amare le notizie di gossip e i presunti scoop sul Festival, le indiscrezioni su Sanremo 2026 sono iniziate con largo anticipo ... rds.it Dai nostri archivi: Marco Mengoni - Due Vite Con questa canzone ha vinto Sanremo nel 2023 #sanremo2026 facebook