Pasquale La Rocca | Il ricordo più bello a Ballando? Barbara D’Urso

"Non sono innamorato, sono ufficialmente single". Con questa dichiarazione Pasquale La Rocca, maestro di ballo di Ballando con le stelle. 🔗 Leggi su Golssip.it © Golssip.it - Pasquale La Rocca: “Il ricordo più bello a Ballando? Barbara D’Urso”

Pasquale La Rocca added a new photo —... - Pasquale La Rocca - facebook.com Vai su Facebook

La conduttrice e Pasquale La Rocca in sala prove come da programma per prepararsi alla puntata di sabato prossimo nonostante il tutore in bella vista. #ballandoconlestelle #barbaradurso Vai su X

Pasquale La Rocca, chi è e dove insegna danza - Fra i ballerini professionisti di Ballando con le Stelle uno fra i più apprezzati è Pasquale La Rocca, in coppia con Barbara D’Urso. Da dilei.it

Pasquale La Rocca: Barbara D’Urso e la vita sentimentale, lui rompe il silenzio - Pasquale La Rocca per la prima volta parla della sua vita sentimentale e del rapporto con Barbara D’Urso, sua compagna di ballo a Ballando con le Stelle. Lo riporta dilei.it

Barbara D'Urso a Ballando con le stelle: "È davvero sexy", parola di Pasquale La Rocca - C'è sintonia sulla pista da ballo tra Barbara D'Urso, concorrente dell'edizione numero 20 di Ballando con le stelle, e Pasquale La Rocca, suo maestro di danza e compagno durante la gara. Scrive gazzetta.it

Barbara D’Urso e Pasquale la Rocca, Ballando con le Stelle 2025/ Il piano contro la giuria dopo l’ultimo flop - Barbara D'Urso e Pasquale la Rocca cercano una svolta a Ballando con le Stelle 2025 dopo una settima puntata non all'altezza delle aspettative Barbara D’Urso e Pasquale la Rocca a caccia di una svolta ... Secondo ilsussidiario.net

Pasquale La Rocca difende Barbara d’Urso dopo le critiche a Ballando: “Ha avuto coraggio, non voglio banalità” - Pasquale La Rocca difende Barbara d’Urso e l’esibizione portata in scena a Ballando con le stelle nella puntata del 25 ottobre, una velocissima salsa che ha spinto i giudici a bocciare la performance ... Come scrive fanpage.it