Ballando con le stelle Barbara D’Urso | il ricordo della madre e la smentita su Carràmba | Non è vero niente

La conduttrice rievoca la perdita della madre e la rabbia mai espressa, mentre interviene sulle voci che la vedono impegnata in una nuova versione di Carràmba che sorpresa, definendole totalmente infondate. Barbara D'Urso è stata tra le protagoniste più attese della nuova puntata di Ballando con le stelle, dove continua a catalizzare l'attenzione sia per le sue esibizioni sia per i momenti di confronto con la giuria. Nella clip che ha introdotto la performance nella puntata del 29 novembre, la conduttrice ha aperto una pagina dolorosa della propria vita, raccontando il lutto che ha segnato la sua infanzia: la perdita della madre, scomparsa a soli 42 anni a causa di un linfoma, quando Barbara ne aveva appena undici. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

