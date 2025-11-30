Ballando con le stelle Barbara D’Urso | il ricordo della madre e la smentita su Carràmba | Non è vero niente
La conduttrice rievoca la perdita della madre e la rabbia mai espressa, mentre interviene sulle voci che la vedono impegnata in una nuova versione di Carràmba che sorpresa, definendole totalmente infondate. Barbara D'Urso è stata tra le protagoniste più attese della nuova puntata di Ballando con le stelle, dove continua a catalizzare l'attenzione sia per le sue esibizioni sia per i momenti di confronto con la giuria. Nella clip che ha introdotto la performance nella puntata del 29 novembre, la conduttrice ha aperto una pagina dolorosa della propria vita, raccontando il lutto che ha segnato la sua infanzia: la perdita della madre, scomparsa a soli 42 anni a causa di un linfoma, quando Barbara ne aveva appena undici. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Inarrestabile Fabio Fognini! ON FIRE in pista a Ballando con le stelle Complimenti Fabio Fognini #fblifestyle - facebook.com Vai su Facebook
"Non è mai troppo tardi per cominciare a vivere meglio: l'avventura di Ballando con le stelle e la preparazione dei mesi precedenti l'inizio del programma mi hanno davvero cambiato la vita per sempre". #Auguri a @LambertucciR, nata oggi nel 1945. @Monda Vai su X
«Ballando», Barbara d'Urso conquista la standing ovation con il suo Paso Doble - Nella decima puntata di una nuova edizione di «Ballando con le stelle» su Rai1, la coppia formata dall’ex conduttrice Barbara D’Urso e dal ballerino Pasquale La Rocca ha regalato un momento di grande ... Come scrive video.corriere.it
L’addio di Barbara d’Urso a Ballando con le stelle: parlano gli autori del programma - I bookmaker avevano ragione, a prescindere da come vada a finire, Barbara d’Urso sarà ricordata come la vera protagonista dell’edizione 2025 di Ballando con le stelle. Segnala rds.it
Ballando con le stelle, Barbara D’Urso: il ricordo della madre e la smentita su Carràmba: “Non è vero niente” - La conduttrice rievoca la perdita della madre e la rabbia mai espressa, mentre interviene sulle voci che la vedono impegnata in una nuova versione di Carràmba che sorpresa, definendole totalmente info ... Lo riporta movieplayer.it