Barba Avs-Radici in Comune | Altri pini abbattuti e zero comunicazioni Replica l' assessore | Tra quelli già previsti VIDEO
La consigliera comunale Simona Barba denuncia sui social la presenza di pini abbattuti nel giardinetto del terminal bus senza alcuna comunicazione ufficiale. La sua segnalazione è accompagnata da un video che mostra operai al lavoro nella zona, sollevando dubbi sulla gestione delle aree verdi e sulla trasparenza delle operazioni in corso. L’assessore risponde che gli abbattimenti rientrano in operazioni già pianificate.
Denuncia social della consigliera comunale Simona Barba (Avs-Radici in Comune) che con un video mostra operai a lavoro nel giardinetto del terminal bus che affaccia su corso Vittorio Emanuele, vicino all'intersezione con via Michelangelo e a due passi da piazza della Repubblica, intenti ad.
D' Alonzo FdI a Barba Avs-Radici in Comune su verde e alberi | Cerca consensi ma i progetti parlano per noi
Barba Radici in Comune Avs sul nuovo centro per l' impiego | 2 milioni di euro per 60 metri quadrati in più
Barba (Radici in Comune Avs) sul nuovo centro per l'impiego: "2 milioni di euro per 60 metri quadrati in più" - La consigliera comunale di minoranza Simona Barba interviene in merito al finanziamento della Regione Abruzzo per il Comune di Pescara per la nuova sede del centro per l'impiego in piazza Garibaldi
D'Alonzo (FdI) a Barba (Avs-Radici in Comune) su verde e alberi: "Cerca consensi, ma i progetti parlano per noi" - Il presidente della commissione Ambiente risponde alle critiche sui tagli: "Numeri fantasiosi, nean
Barba (Radici in Comune Avs) sul nuovo centro per l'impiego: "2 milioni di euro per 60 metri quadrati in più"
