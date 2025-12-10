Barba Avs-Radici in Comune | Altri pini abbattuti e zero comunicazioni Replica l' assessore | Tra quelli già previsti VIDEO

La consigliera comunale Simona Barba denuncia sui social la presenza di pini abbattuti nel giardinetto del terminal bus senza alcuna comunicazione ufficiale. La sua segnalazione è accompagnata da un video che mostra operai al lavoro nella zona, sollevando dubbi sulla gestione delle aree verdi e sulla trasparenza delle operazioni in corso. L’assessore risponde che gli abbattimenti rientrano in operazioni già pianificate.

Denuncia social della consigliera comunale Simona Barba (Avs-Radici in Comune) che con un video mostra operai a lavoro nel giardinetto del terminal bus che affaccia su corso Vittorio Emanuele, vicino all’intersezione con via Michelangelo e a due passi da piazza della Repubblica, intenti ad. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

