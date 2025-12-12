Menchetti | Bando comandante Polizia Municipale il colpo di coda di un uomo solo al comando

Michele Menchetti analizza il processo che ha portato al pensionamento del comandante della Polizia Municipale e al successivo bando per la sua sostituzione, evidenziando le dinamiche e le tensioni che hanno caratterizzato questa fase di transizione al vertice del corpo di sicurezza locale.

Michele Menchetti ripercorre le vicende che hanno riguardato il pensionamento del comandante della polizia municipale e il bando per la nuova nomina."A settembre 2025 avevo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale di Arezzo il fatto che il 15 marzo 2026 il funzionario del Comune di.

