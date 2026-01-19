Irruzione con pistole in pugno in un' azienda di recupero rottami | denunciate quattro persone per rapina a mano armata

Da anconatoday.it 19 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Quattro persone sono state denunciate per aver commesso una rapina a mano armata presso un’azienda di recupero rottami a Osimo. Con un’auto a noleggio, avevano seguito due clienti campani, per poi entrare negli uffici e sottrarre denaro con pistole in pugno. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’identificazione e alle conseguenti accuse degli aggressori.

OSIMO - Con un’auto a noleggio, avevano seguito a breve distanza due clienti dell’azienda, anch’essi campani, per poi fare irruzione negli uffici e commettere una rapina pistole in pugno. Al termine di approfondite indagini, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Osimo hanno.🔗 Leggi su Anconatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Rapina a mano armata in un negozio: malvivente in fuga con un migliaio di euro

Leggi anche: Rapina a mano armata in sala giochi, via con quattromila euro

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

irruzione pistoleFa irruzione in una villa in stato di alterazione e si nasconde con due pistole vicino Brescia, arrestato - Un cittadino indiano di 25 anni arrestato a Borgo San Giacomo per tentato furto in villa: recuperate armi e refurtiva grazie ai Carabinieri. virgilio.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.