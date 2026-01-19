Irruzione con pistole in pugno in un' azienda di recupero rottami | denunciate quattro persone per rapina a mano armata

Quattro persone sono state denunciate per aver commesso una rapina a mano armata presso un’azienda di recupero rottami a Osimo. Con un’auto a noleggio, avevano seguito due clienti campani, per poi entrare negli uffici e sottrarre denaro con pistole in pugno. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’identificazione e alle conseguenti accuse degli aggressori.

