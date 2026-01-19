Irruzione con pistole in pugno in un' azienda di recupero rottami | denunciate quattro persone per rapina a mano armata
Quattro persone sono state denunciate per aver commesso una rapina a mano armata presso un’azienda di recupero rottami a Osimo. Con un’auto a noleggio, avevano seguito due clienti campani, per poi entrare negli uffici e sottrarre denaro con pistole in pugno. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’identificazione e alle conseguenti accuse degli aggressori.
OSIMO - Con un’auto a noleggio, avevano seguito a breve distanza due clienti dell’azienda, anch’essi campani, per poi fare irruzione negli uffici e commettere una rapina pistole in pugno. Al termine di approfondite indagini, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Osimo hanno.🔗 Leggi su Anconatoday.it
Leggi anche: Rapina a mano armata in un negozio: malvivente in fuga con un migliaio di euro
Leggi anche: Rapina a mano armata in sala giochi, via con quattromila euro
Fa irruzione in una villa in stato di alterazione e si nasconde con due pistole vicino Brescia, arrestato - Un cittadino indiano di 25 anni arrestato a Borgo San Giacomo per tentato furto in villa: recuperate armi e refurtiva grazie ai Carabinieri. virgilio.it
Quattro cinesi armati di pistole e fucili hanno fatto irruzione in un circolo al Macrolotto e hanno sparato un paio di colpi verso il soffitto. Cercavano un connazionale - facebook.com facebook
Cagliari, irruzione nel b: cercano di buttare la droga nel water, trovata anche una pistola x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.