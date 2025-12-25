L’azienda non paga il finanziamento e la banca si rifà sulla cooperativa di garanzia | contenzioso da oltre 460mila euro

25 dic 2025

Si chiude davanti ai giudici della prima sezione civile della Corte di cassazione una complessa vicenda giudiziaria che ha avuto origine a Terni e che ha riguardato un sistema di garanzie concesse a sostegno di finanziamenti bancari a imprese in difficoltà. La suprema corte ha dichiarato. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

