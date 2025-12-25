Si chiude davanti ai giudici della prima sezione civile della Corte di cassazione una complessa vicenda giudiziaria che ha avuto origine a Terni e che ha riguardato un sistema di garanzie concesse a sostegno di finanziamenti bancari a imprese in difficoltà. La suprema corte ha dichiarato. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

© Ternitoday.it - L’azienda non paga il finanziamento e la banca si rifà sulla cooperativa di garanzia: contenzioso da oltre 460mila euro

Leggi anche: La scuola brianzola si rifà il look: lavori per oltre 1 milione di euro

Leggi anche: La fine del contenzioso. Risarcito il danno biologico. L’Asl paga trentamila euro

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Infortunio in appalto: quando paga il committente L'azienda che affida lavori a ditte esterne è responsabile per gli infortuni anche senza ... - facebook.com facebook

3€ l’ora è una paga inaccettabile soprattutto se arriva da un’azienda che, come in questo caso, conosce bene i rischi che corre chi è in difficoltà economica. #lavoro #sfruttamento #salariominimo #giovanichenonhannovogliadilavorare x.com