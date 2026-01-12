Giussano rifà i tetti delle scuole Via al piano da 800mila euro Si parte dall’elementare Piola

A Giussano sono stati avviati i lavori di rifacimento dei tetti delle scuole, con un investimento di 800.000 euro. Si inizia dall’elementare Piola, con l’obiettivo di migliorare sicurezza, comfort ed efficienza energetica, seguendo principi di sostenibilità ambientale. Il progetto mira a garantire ambienti scolastici più sicuri e funzionali, rispettando le normative e le esigenze dei studenti e del personale scolastico.

Migliorare le condizioni di confort, sicurezza ed efficienza dell’edificio, nel rispetto dei criteri di sostenibilità ambientale. Con questo obiettivo la Giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico economica per sistemare la copertura del plesso della scuola primaria Gabrio Piola. Un intervento da 100mila euro, primo di una serie di attenzioni che il sindaco Marco Citterio e la sua squadra hanno deciso di riservare agli edifici scolastici: nel biennio, complessivamente, saranno realizzati interventi di manutenzione straordinaria per circa 800mila euro. Riguarderanno soprattutto le coperture per eliminare o prevenire il rischio di infiltrazioni e garantire anche un maggiore isolamento termico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Giussano rifà i tetti delle scuole. Via al piano da 800mila euro. Si parte dall’elementare Piola Leggi anche: Collegamento tra due fossi. Opera da più di 800mila euro. Gran parte li mette la Regione Leggi anche: Stop alle infiltrazioni nelle scuole di San Floriano: approvato piano per i nuovi tetti Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Giussano rifà i tetti delle scuole. Via al piano da 800mila euro. Si parte dall’elementare Piola - L’intervento comprende il risanamento delle strutture in legno ammalorate e la sostituzione degli strati isolanti. ilgiorno.it

La scuola che diventa più green con un investimento da 100mila euro: il progetto - I lavori sono stati approvati dalla giunta comunale e si inseriscono in un più ampio progetto di efficientamento scolastico ... monzatoday.it

