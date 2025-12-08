Pause Before You Post | la campagna contro lo sharenting Rischi concreti per i minori esposti online dai genitori I dati su furto d’identità e uso pedocriminale delle immagini
La Data Protection Commission, in Irlanda ha lanciato a novembre la campagna di sensibilizzazione "Pause Before You Post" sui rischi dello sharenting. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
News recenti che potrebbero piacerti
“Pause before you post”, la campagna in Irlanda contro la pubblicazioni sui social di video e immagini dei figli. #lapresse Guarda il video : Vai su X
"Pause before you post", la campagna in Irlanda contro la pubblicazioni sui social di video e immagini dei figli - facebook.com Vai su Facebook
“Pause before you post”, la campagna in Irlanda contro la pubblicazioni sui social di video e immagini dei figli - In Irlanda la campagna "Pause before you post" contro lo “sharenting”, la pratica dei genitori di condividere informazioni, immagini e video dei propri figli ... Secondo msn.com