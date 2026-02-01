Minneapolis | bambino di 5 anni detenuto da ICE rilasciato insieme al padre

Un bambino di cinque anni, detenuto dall’ICE in Texas, è stato finalmente rilasciato dopo l’intervento di un giudice federale. Il piccolo, che si trovava in custodia insieme al padre, potrà tornare a casa. La decisione arriva a pochi giorni di distanza da settimane di proteste e richieste di libertà. Ora la famiglia può riabbracciare il loro bambino, che aveva già passato troppo tempo lontano.

Un giudice federale ha stabilito che il bambino dovrà essere liberato dal centro per migranti in Texas dove è attualmente trattenuto Da Minneapolis giunge notizia del rilascio di Liam, bambino di 5 anni fermato il 20 gennaio e utilizzato come esca dagli agenti dell’ICE, l’Agenzia federale per il controllo dell’immigrazione del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti. Liam, deportato insieme al padre Adrian dagli agenti, sarà rilasciato entro martedì, secondo quanto deciso da un giudice federale. Quest’ultimo ha stabilito che il piccolo dovrà essere liberato dal centro per migranti in Texas, dove si trova attualmente. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

