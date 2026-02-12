La procura di Napoli ha iscritto nel registro degli indagati sei persone tra medici e paramedici coinvolti nel trapianto di un cuore “bruciato” su un bambino di due anni e tre mesi. L’inchiesta si allarga anche a Bolzano, dove sono in corso ulteriori verifiche. La vicenda ha suscitato sconcerto, mentre gli inquirenti cercano di chiarire cosa sia successo realmente durante l’intervento.

La Procura di Napoli ha iscritto nel registro degli indagati i nomi di 6 tra medici e paramedici che avrebbero eseguito il trapianto di un cuore “bruciato” su un bimbo di due anni e tre mes i. Al momento per tutti il reato ipotizzato è lesioni colpose. L’episodio, che si è verificato all’ospedale Monaldi di Napoli lo scorso 23 dicembre, è emerso solo nei giorni scorsi dopo la denuncia dei genitori del bambino e i primi approfondimenti. Le indagini sono state delegate ai carabinieri del Nas di Napoli. Gli indagati sono i componenti dell’equipe che ha effettuato l’espianto dell’organo a Bolzano e il trapianto a Napoli. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Cuore “bruciato” trapiantato al bambino, 6 indagati a Napoli. Ma l’inchiesta si allarga anche a Bolzano

A Napoli, la vicenda del cuore “bruciato” di un bambino di soli due anni si complica.

La Procura di Napoli ha messo sotto inchiesta sei sanitari coinvolti nel trapianto di cuore su un bambino di due anni e quattro mesi all’ospedale Monaldi.

