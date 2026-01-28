Locali sotto la lente | Prefettura al lavoro per alzare il livello di sicurezza

La Prefettura ha avviato controlli più stringenti nei locali pubblici, come bar, ristoranti e teatri. L’obiettivo è aumentare la sicurezza e prevenire incidenti o situazioni di rischio. Le verifiche riguardano soprattutto le misure di sicurezza, le uscite di emergenza e il rispetto delle norme anti-incendio. I gestori dei locali sono già stati chiamati a mettere in regola le pratiche di sicurezza, e presto partiranno ispezioni più approfondite. La questione è tornata al centro del dibattito pubblico, con l’attenzione rivolta alla tutela di

Tempo di lettura: 2 minuti La sicurezza nei locali di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi al centro delle attività prevenzione alla luce del rinnovato dibattito sul tema della tutela dell’incolumità nei luoghi di intrattenimento. Al riguardo si è riunito nella giornata odierna, presso la Prefettura di Avellino, il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. La riunione è stata presieduta dal Prefetto di Avellino, Rossana Riflesso, e ha visto la partecipazione dei vertici provinciali delle Forze dell’Ordine, dei Vigili del Fuoco, dei rappresentanti dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, nonché delle associazioni di categoria. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

La Prefettura di Napoli ha annunciato un rafforzamento dei controlli presso locali, bar e ristoranti, finalizzato a verificare il rispetto delle normative di sicurezza e a contrastare attività abusive.

