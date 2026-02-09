Super Bowl Bad Bunny sfida l’America | un halftime show in spagnolo celebra Porto Rico e le sue radici

Durante il halftime show del Super Bowl LX a Santa Clara, Bad Bunny ha portato in scena un’esibizione in spagnolo dedicata a Porto Rico. Il cantante ha sfidato le aspettative, celebrando le sue radici e l’identità culturale, attirando l’attenzione di molti e anche di Donald Trump, che ha commentato l’evento. La sua performance ha fatto parlare, diventando un simbolo di orgoglio per Porto Rico e di provocazione per chi preferisce mantenere le cose come sono sempre state.

Lo spettacolo di Bad Bunny al Super Bowl LX, tenutosi ieri a Santa Clara, in California, ha rappresentato una potente affermazione di identità culturale e una sfida alla tradizionale narrazione americana, suscitando reazioni forti, inclusa quella dell'ex Presidente Donald Trump. L'esibizione, interamente in spagnolo, ha celebrato le radici portoricane dell'artista e ha portato sul palco simboli di una comunità spesso marginalizzata, sollevando un acceso dibattito sul significato di "America" e su chi vi appartiene. Non si è trattato di un semplice halftime show, ma di un vero e proprio *espectáculo de medio tiempo*.

