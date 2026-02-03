Dopo aver conquistato il premio più importante, l’album dell’anno, Bad Bunny scatena l’entusiasmo a Porto Rico. La vittoria ai Grammy 2026 porta orgoglio e festeggiamenti sull’isola, mentre i fan si radunano per brindare al successo del loro beniamino.

Orgoglio e celebrazioni a Porto Rico dopo la vittoria di Bad Bunny ai Grammy Awards 2026, dove l’artista ha conquistato il premio più ambito: album dell’anno. Un traguardo storico raggiunto grazie a “Debí Tirar Más Fotos”, che ha chiuso una serata destinata a entrare nella storia della musica. Si tratta infatti della prima volta che un album interamente in lingua spagnola ottiene questo riconoscimento. Un momento decisivo non solo per il musicista, ma anche per il territorio statunitense di Porto Rico, dove migliaia di persone — tra residenti e visitatori — hanno festeggiato il successo dell’artista. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Bad Bunny vince il Grammy 2026: orgoglio a Porto Rico per l’album dell’anno

Approfondimenti su Bad Bunny vince

I Grammy 2026 sono stati un’edizione da record.

Il cantante portoricano Bad Bunny ha fatto la storia ai Grammy 2026.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Bad Bunny se lleva el premio a Álbum del Año #LatinGRAMMY

Ultime notizie su Bad Bunny vince

Argomenti discussi: Grammy 2026, Bad Bunny vince e grida: Ice fuori. Trump: Faccio causa; Grammy, Bad Bunny attacca l'Ice: Non siamo selvaggi. Non odiamo, rispondiamo con l'amore; Bad Bunny vince un Grammy come miglior album dell'anno; Bad Bunny vince il Grammy e si scaglia contro l'Ice: Andate via! Non siamo animali, siamo americani.

Grammy 2026, Bad Bunny vince e grida: «Ice fuori». Trump: «Faccio causa»Il disco del rapper è il primo album Latin a trionfare. «The Donald» annuncia querele per le allusioni a Epstein del presentatore Trevor Noah ... ilsole24ore.com

Grammy, Bad Bunny fa la storia e vince album dell’anno: «Fuori l’Ice»Il rapper portoricano porta a casa il riconoscimento più importante della serata: è la prima volta che in questa categoria viene premiato un cantante di lingua spagnola. Wildflower di Billie Eilish vi ... editorialedomani.it

Dedica del portoricano Bad Bunny "A chi deve lasciare il proprio Paese" . Leggi l'articolo #BadBunny - facebook.com facebook

Grammy 2026: Bad Bunny trionfa e attacca l'Ice, Billie Eilish canzone dell'anno #grammyawards x.com