Ricky Martin si congratula con Bad Bunny dopo la vittoria ai Grammy. In una lettera aperta, il cantante portoricano sottolinea come il successo del collega sia anche un trionfo per il Porto Rico, rimanendo fedele alle sue radici. Martin si dice orgoglioso di vedere un artista del suo paese salire sul palco e portare alta la bandiera portoricana nel mondo della musica.

Per Ricky Martin, il trionfo di Bad Bunny ai Grammy Awards 2026 è una vera e propria fonte di orgoglio nazionale. Domenica, la superstar portoricana si è aggiudicata tre premi, tra cui quello per l’album dell’anno per Debí Tirar Más Fotos. Due giorni dopo, l’icona pop degli anni NovantaDuemila ha pubblicato una lettera aperta sul quotidiano El Nuevo Día, intitolata “Quando uno di noi ha successo, abbiamo successo tutti”, in cui elogia il suo collega e connazionale. “Benito, fratello, vederti vincere tre Grammy Awards, uno dei quali per l’album dell’anno con una produzione interamente in spagnolo, mi ha toccato profondamente. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Ricky Martin scrive una lettera aperta a Bad Bunny dopo la vittoria ai Grammy: “Hai vinto rimanendo fedele al Porto Rico”

Dopo aver conquistato il premio più importante, l’album dell’anno, Bad Bunny scatena l’entusiasmo a Porto Rico.

Nella notte dei Grammy 2026, Bad Bunny fa la storia.

