Massimo Mezzetti | Sì all’azienda unica Ma diteci quali saranno i benefici per i cittadini

Il sindaco di Reggio Emilia, Massimo Mezzetti, si presenta deciso sulla questione dell’azienda unica regionale per il trasporto pubblico. Dopo le voci circolate nelle ultime settimane, Mezzetti chiede chiarezza: “Sì all’azienda unica, ma vogliamo sapere quali benefici porterà ai cittadini”. Ora si aspetta una risposta concreta, mentre si intensificano le discussioni tra Modena, Reggio Emilia e Piacenza.

Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi il sindaco Massimo Mezzetti prova a mettere in fila le riflessioni di Modena e dei soci pubblici, quindi anche Reggio Emilia e Piacenza sull’ azienda unica regionale per il trasporto pubblico. Parliamo di oltre 84 milioni di chilometri gestiti, 470 milioni di fatturato, 4mila persone di organico, di cui circa il 70% è rappresentato dagli autisti, più di 2.700 mezzi. Un colosso che servirà ad affrontare la gara europea che si sta provando a rinviare al 2028. Sindaco, è un braccio di ferro estenuante tra Modena e Bologna. "È un progetto strategico che avrà ricadute importanti su tutta la Regione e dunque anche su Modena, Reggio e Piacenza, province comprese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il sindaco Massimo Mezzetti ha rivolto un caloroso augurio di buon compleanno ad Albertina Grandi, che ha raggiunto il traguardo dei cento anni.

