Premi bonus per i figli e indennità L' intesa che fa sorridere i lavoratori di Lottomatica

È stato raggiunto un accordo sul rinnovo del contratto integrativo dei lavoratori di Lottomatica, azienda leader nel settore del gioco legale in Italia. L’intesa include premi, bonus per i figli e indennità, offrendo benefici concreti ai dipendenti. La trattativa si è conclusa con una soluzione soddisfacente, rafforzando il rapporto tra l’azienda e i suoi lavoratori e garantendo miglioramenti nelle condizioni di lavoro.

Fumata bianca al tavolo delle trattative per il rinnovo del contratto integrativo dei lavoratori del gruppo Lottomatica, operatore di primo piano nel settore del gioco legale pubblico in Italia, attivo come concessionario e retailer attraverso società controllate e specializzate nei diversi.

