Missiroli formalizza le dimissioni e passa al contrattacco | Gogna mediatica querelerò chi mi ha diffamato sui social

Il sindaco di Cervia, Mattia Missiroli, ha ufficializzato le proprie dimissioni al rientro dalla pausa natalizia, confermando quanto annunciato precedentemente. In una dichiarazione, ha inoltre annunciato l’intenzione di querelare chi lo ha diffamato sui social, passando al contrattacco dopo le recenti polemiche. La situazione si inserisce in un contesto di tensioni pubbliche e questioni legali che coinvolgono l’esecutivo locale.

