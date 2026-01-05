Missiroli formalizza le dimissioni e passa al contrattacco | Gogna mediatica querelerò chi mi ha diffamato sui social
Il sindaco di Cervia, Mattia Missiroli, ha ufficializzato le proprie dimissioni al rientro dalla pausa natalizia, confermando quanto annunciato precedentemente. In una dichiarazione, ha inoltre annunciato l’intenzione di querelare chi lo ha diffamato sui social, passando al contrattacco dopo le recenti polemiche. La situazione si inserisce in un contesto di tensioni pubbliche e questioni legali che coinvolgono l’esecutivo locale.
In data odierna, al rientro dalla pausa natalizia, il sindaco di Cervia Mattia Missiroli ha formalizzato le dimissioni già annunciate lo scorso 23 dicembre. “La conferma di questa scelta – dichiara Missiroli - risponde esclusivamente a esigenze di sicurezza, a tutela della mia famiglia e della. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Leggi anche: Gogna mediatica contro le Guardie Zoofile: insultate sui social dopo l’orrore di Sezze
Leggi anche: Perché il sindaco di Cervia Mattia Missiroli non ha ancora rassegnato formalmente le dimissioni? L’attacco del centrodestra
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.